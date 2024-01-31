معلق مباراة البحرين واليابان في دور الـ16 من كأس آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب البحرين، بنظيره الياباني، اليوم الأربعاء 31 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس آسيا.



البحرين ضد اليابان



تذاع المباراة بين من منتخبي البحرين واليابان عبر قناة بي إن سبورتس asian، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا، وسيقوم المعلق أحمد البلوشي بالتعليق على تلك المباراة.



وسيواجه الفائز من مباراة منتخبي البحرين واليابان في الدور ربع النهائي لكأس آسيا قطر 2023، الفائز من مباراة المنتخبين الإيراني والسوري.



وتعد هذه المواجهة الـ11 في تاريخ مواجهات منتخبي اليابان والبحرين، وتشهد مباريات المنتخبين، تفوقا كبيرا لصالح "الساموراي"، الذي فاز في 8 مواجهات مقابل خسارتين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.



يذكر أن منتخب اليابان قد خسر النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا في المباراة النهائية على يد منتخب قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

