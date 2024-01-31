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أحمد جودة - القاهرة - يتم استعداد منتخب البحرين لمواجهة قوية في دور الـ 16 أمام منتخب اليابان على استاد الثمامة. هذه المباراة تأتي في إطار دور الـ 16 من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى ربع النهائي.

تعد المباراة فرصة حاسمة لكل من البحرين واليابان للتقدم في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

موعد مبارة البحرين واليابان اليوم.. وملعب المبارة

تقام المباراة اليوم الأربعاء، 30 يناير 2024، في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر و2:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، وستقام المباراة على ملعب استاد الثمامة.

يلا شوت.. مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2024 (بث مباشر)

القنوات الناقلة لمبارة البحرين واليابان اليوم

القنوات التي ستنقل مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا هي:

SSC 1 HD

beIN Asian Cup

الكأس اكسترا 1

أبو ظبي الرياضية

القناة الرابعة

التعليق علي مبارة البحرين واليابان اليوم

وسيقوم بتعليق المباراة على هذه القنوات كل من:

أحمد البلوشي على beIN Sports Asian

عبدالله الغامدي على SSC SPORTS 1

أحمد الطيب على الكأس اكسترا

عصام علده على أبو ظبي الرياضية

سالم السامري على القناة الرابعة

ترددات القنوات الناقلة لمبارة البحرين واليابان

سيتم بث المباراة مباشرة لحظة بلحظة، يمكن مشاهدة المباراة عبر ترددات القنوات المذكورة، إليك ترددات بعض القنوات:

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات:



التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات:



التردد: 12380

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

يلا شوت.. مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2024 (بث مباشر)

بالنسبة للتشكيل المتوقع للفريقين، فمن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب البحرين على النحو التالي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان أمام البحرين في كأس آسيا