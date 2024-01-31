نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهم لاعبيه بالهروب وخرج من وسط المباراة.. هجوم حاد على المغرور مانشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير وعاشقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضربة صادمة بعد خروج الأخضر من منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا، أمام منتخب كوريا الجنوبية بركلات الجزاء الترجيحية.

- عبد الجواد يهاجم مانشيني

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر أون تايم سبورتس:" منتخب السعودية يتعادل مع كوريا بعد تقدمه منذ بداية اللقاء، ليلجأ إلى الدفاع ثم يتلقى هدف في أخر دقائق المباراة، ثم تتحول النتيجة إلى هزيمة بأربعة أهداف وتأهل المنتخب الكوري".

وتابع:" مع مانشيني المتكبر والمغرور في كل تصرفاته، أصبح منتخب السعوديه قريب من إقالة المدرب بعد افتعال العديد من الأزمات في وقت قصير، ولعل أبرزها قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، بعد اتهام قادة الأخضر بالهروب من البطولة".

وأشار:" قبل أخر صعبة جزاء أمام كوريا قام بمغادرة الملعب، كما أن تصريحاته قبل البطولة أن المنتخب السعودي ليس مرشح للتتويج بالبطولة كانت غير عقلانية، ولا يصح الأجواء الانهزامية والتكبر التي سببها مانشيني".

وأختتم:" لا أحد كان يتوقع أن مانشيني سيكون بمثل هذا الشكل في قيادة السعودية ويخرج من كأس آسيا".

