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أحمد جودة - القاهرة - تستعد منتخب البحرين لمواجهة تحدي قوي أمام منتخب اليابان في دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا.

موعد مبارة البحرين أمام اليابان اليوم

ستقام المباراة اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، في ملعب استاد الثمامة.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة البحرين أمام اليايان دون تقطيع HD

مباراة البحرين أمام اليايان

هذه المباراة تأتي في إطار مرحلة دور الـ 16، ويتطلع كلا المنتخبين لتحقيق الفوز للتأهل إلى ربع النهائي. إنها فرصة حاسمة لكل من البحرين واليابان للتقدم في البطولة وتحقيق أهدافهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة البحرين أمام اليايان دون تقطيع HD

القنوات الناقلة لمبارة البحرين واليابان اليوم

يمكن مشاهدة المباراة مباشرة على القنوات التالية: SSC 1 HD، beIN Asian Cup، الكأس اكسترا 1، أبو ظبي الرياضية، والقناة الرابعة. ستقدم هذه القنوات البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة.

التشكيل المتوقع لمبارة البحرين واليابان اليوم (منتخب البحرين)

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين على النحو التالي: إبراهيم لطف الله في حراسة المرمى، محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي في خط الدفاع، محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، وكميل الأسود في خط الوسط، وعبد الله يوسف في خط الهجوم.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة البحرين أمام اليايان دون تقطيع HD

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان اما البحرين اليوم

أما التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان فيبدو على النحو التالي: زيون سوزوكي في حراسة المرمى، يوتا ناكاياما، كوكي ماشيدا، تاكيهورو تومياسو، سيا مايكوما في خط الدفاع، ريو هاتاتي، واتارو إندو، تاكيفوسا كوبو في خط الوسط، وكيتو ناكامورا، أياسي أويدا، وريتسو دوان في خط الهجوم.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة البحرين أمام اليايان دون تقطيع HD

سيتم بث المباراة مباشرة لحظة بلحظة. يمكن مشاهدة المباراة عبر ترددات القنوات المذكورة. إليك ترددات بعض القنوات:

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12380

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

لمشاهدة المباراة مباشرة عبر الإنترنت، يمكن استخدام موقع يلا شوت