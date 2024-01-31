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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة البحرين واليابان اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في إطار مسابقة كأس آسيا، يتطلع المنتخب البحريني إلى تحقيق الفوز في مواجهة حاسمة مع المنتخب الياباني في دور الـ16، حيث يُعتبر الأخير من بين المرشحين البارزين للفوز باللقب.
حققت البحرين التأهل كصاحبة المركز الأول في المجموعة الخامسة، التي تضمنت كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا، برصيد 6 نقاط من فوزين.
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موعد مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا
تقام المباراة اليوم الاربعاء، 30 يناير 2024، في تمام
- 1:30 مساء بتوقيت مصر
- 2:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.
على أرضية استاد الثمامة.
البث المباشر لـ مباراة البحرين واليابان لحظة بلحظة
القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا
تُنقل مباريات كأس آسيا 2023،
|SSC 1 HD
|beIN Asian Cup
|الكأس اكسترا 1
|أبو ظبي الرياضية.
|القناة الرابعة.
معلق مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا
يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من
|beIN Sports Asian
|أحمد البلوشي
|SSC SPORTS 1
|عبدالله الغامدي
|الكأس اكسترا
|أحمد الطيب
|أبو ظبي الرياضية
|عصام علده
|القناة الرابعة
|سالم السامري
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تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد اليابان
|تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات
|تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات
|التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/2
|التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
|تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات
|التردد: 11804.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قنوات SSC السعودية
تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12380.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
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التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين أمام اليابان في كأس آسيا
|حارس المرمى
|إبراهيم لطف الله.
|خط الدفاع
|محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.
|خط الوسط
|محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود.
|خط الهجوم
|عبد الله يوسف.
التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان أمام البحرين في كأس آسيا
|حراسة المرمى
|زيون سوزوكي
|خط الدفاع
|يوتا ناكاياما -كوكي ماشيدا - تاكيهورو تومياسو - سيا مايكوما
|خط الوسط
|ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو
|خط الهجوم
|كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.