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أحمد جودة - القاهرة - في إطار مسابقة كأس آسيا، يتطلع المنتخب البحريني إلى تحقيق الفوز في مواجهة حاسمة مع المنتخب الياباني في دور الـ16، حيث يُعتبر الأخير من بين المرشحين البارزين للفوز باللقب.

حققت البحرين التأهل كصاحبة المركز الأول في المجموعة الخامسة، التي تضمنت كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا، برصيد 6 نقاط من فوزين.

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موعد مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا

تقام المباراة اليوم الاربعاء، 30 يناير 2024، في تمام

1:30 مساء بتوقيت مصر

2:30 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

على أرضية استاد الثمامة.

البث المباشر لـ مباراة البحرين واليابان لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023،

SSC 1 HD beIN Asian Cup الكأس اكسترا 1 أبو ظبي الرياضية. القناة الرابعة.

معلق مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian أحمد البلوشي SSC SPORTS 1 عبدالله الغامدي الكأس اكسترا أحمد الطيب أبو ظبي الرياضية عصام علده القناة الرابعة سالم السامري

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مشاهدة مباراة البحرين واليابان اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس آسيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد اليابان

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

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التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين أمام اليابان في كأس آسيا

حارس المرمى إبراهيم لطف الله. خط الدفاع محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي. خط الوسط محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود. خط الهجوم عبد الله يوسف.

مشاهدة مباراة البحرين واليابان اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس آسيا

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان أمام البحرين في كأس آسيا