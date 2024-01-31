نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي رفض ضم هذا الحارس.. وصدمة في ملف حامي العرين الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشغل ملف التعاقد مع صفقة جديدة في مركز حراسة مرمى النادي الأهلي، حيز كبير من تفكير الجميع، بعد إصابة محمد الشناوي حارس الفريق وقائده بخلع فب الكتف وغيابه لكا يقرب من 4 أشهر بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

- شوبير يكشف تطورات بديل الشناوي

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية لأون سبورت:" مسؤولو النادي الأهلي اقترحوا عودة علي لطفي إلى الفريق من صفوف زد، لكن المدربين وتحديدًا ميشيل يانكون رفضوا الأمر".

وتابع:" يبدو أن الأهلي سيكمل موسمه بالثلاثي الموجود بالقائمة، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته:" الكرة الآن أصبحت في ملعب الثلاثي بعد إصابة محمد الشناوي، وعليهم إثبات قدراتهم على حراسة عرين الأهلي خلال الفترة المقبلة، والتمسك بالفرصة الحالية".