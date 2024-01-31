نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كارلوس كيروش يعود لتدريب منتخب مصر؟ شوبير يفجر مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بجانب اتحاد الكرة المصري، فترة هجوم حاد على الجميع بعد الخروج المؤسف من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر بعد الهزيمه أمام الكونغو.

- شوبير يتحدث عن بديل فيتوريا

وأكد شوبير في تصريحات لإذاعة أون سبورت:" بوجد اتجاه لدى وزارة الشباب والرياضة، بعد حواري مع أشرف صبحي الوزير، أن يوجد ميل لعودة كارلوس كيروش من جديد إلى قيادة منتخب مصر ولكن كيروش لن يعمل مع هذا الاتحاد".

وتابع:" الأولوية الآن هي حل أزمة فيتوريا لأن المدرب لن يترك أي مستحقات له ويرحل، والمدرب يريد تكملة المهمة ولم يجتمع معه حازم إمام".

وواصل:" وقت وصول البعثة إلى مطار القاهرة، جمال علام اقترح رحيل وتغيير ثنائي إداري داخل الجهاز أولهم غرابة وعبد العزيز، ومازال العمل مستمرا لحل أزمة الشرط الجزائي".

وأختتم:" بقاء فيتوريا وارد والتعاقد مع كيروش أيضا وارد".

