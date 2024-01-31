نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: اتفقنا مع الزمالك على انتقال فادي فريد وننتظر التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه أن إدارة ناديه اتفقت مع المسئولين فى الزمالك على جميع الأمور المتعلقة بانتقال فادى فريد مهاجم الفريق الأزرق للقلعة البيضاء.

وأضاف فرج عامر خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامى مهيب عبد الهادى أن ناديه ينتظر قيام إدارة الز بتفعيل الاتفاق الذى تم بين الناديين.

وأشاد رئيس سموحه بالدور الذى يؤديه أحمد سامى المدير الفنى للفريق مؤكدًا على قيام الإدارة بتوفير المناخ المناسب له.

واكد المهندس فرج عامر أنه لا يعلم موعد غلق باب القيد فى الانتقالات الشتوية هل مع نهاية يناير أم سيتم مده.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى وضيف البرنامج أثناء مداخلة رئيس سموحه أن المناخ والأجواء داخل نادى سموحه تساعد على ارتفاع مستوى اللاعبين وتألقهم.

واضاف سيد عبد الحفيظ قائلًا عدة أمثلة للاعبين جاءوا إلى سموحه ومستواهم أربعة أو خمسة من عشرة على حد قوله وارتفاع مستواهم إلى ثمانية أو تسعة من عشرة بعد التواجد لسموحه.

وسرد مدير الكرة السابق بالأهلى عدة أمثلة للاعبين جاءوا إلى سموحه وأصبحوا نجوما وانتقلوا إلى أندية كبرى وانضموا للمنتخب منهم أحمد عبد القادر، ناصر ماهر، أحمد فتوح، مصطفى فتحى.

ومن ناحية أخرى يلتقى فريق سموحه غدًا الخميس خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا فى دور الثمانية لكأس الرابطة.

وتأهل سموحه لدور الثمانية بعد فوزه على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد وتعادل سلبى مع فيوتشر وخسارة أمام بلديه المحله.