نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا- فيتوريا على الأبواب والركراكي يحسم مصيره بعد خروج المغرب والكاف يخطط لاستبعاد ثنائي مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب أعضاء اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عقد جلسة طارئة في الأيام الحالية لحشم مصير البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به اللاعبين وتوديع أمم إفريقيا.

ويرغب بعض أعضاء اتحاد الكرة في توجيه الشكر لفيتوريا ولكن سيبقى عائق الشرط الجزائي أكبر الأزمات.

- الركراكي يحسم مصيره

وأكد وليد الركراكي مدرب أسود أطلس في تصريحاته عقب الخروج من الكان أمام جنوب افريقيا:" لا يصح الحديث هنا عن استقالتي، سأجتمع برئيس الاتحاد فوزي لقجع لفعل الأفيد للمنتخب المغربي".

- استبعاد حكميين مصريين من الكان



تعقد لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) اليوم، جلسة جديدة مع جميع حكام البطولة، لبحث تقليص عدد الحكام داخل البطولة بعد الوصول إلى دور ربع النهائي، حيث من المتوقع أن يغادر حكميين مصريين من 7 حكام مشاركين في البطولة.

ويذكر أن نجح منتخبي مالي وجنوب إفريقيا في الوصول إلى ربع نهائي الكان، عقب إقصاء المغرب وبوركينا فاسو في دور الستة عشر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500



قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500



قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100.

