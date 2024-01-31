نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب اليابان مع نظيره منتخب البحرين، اليوم الأربعاء 31 يناير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس آسيا.



البحرين ضد اليابان



تُقام المباراة بين منتخبي البحرين واليابان في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع المباراة بين من منتخبي البحرين واليابان عبر قناة بي إن سبورتس asian، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا.



وتمكن المنتخب البحريني من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تمكن من احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة برصيد 6 نقاط، فيما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.



يذكر أن أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين، من نصيب المنتخب الياباني، عندما تمكن من التغلب على الأحمر البحريني (5-2) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2002.

