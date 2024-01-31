نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة سوريا أمام إيران في أمم إفريقيا YouTube Live في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب سوريا، بقيادة المدرب هيكتور كوبر، لمواجهة منتخب إيران في مباراة قوية في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

يسعى منتخب سوريا، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني، لكسر سلسلة نحو 50 عامًا من عدم تحقيق الفوز على منتخب إيران.

منتخب سوريا أمام منتخب إيران اليوم

لتحقيق ذلك، يحتاج منتخب سوريا إلى بذل جهود كبيرة نظرًا لقوة منتخب إيران، الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين للفوز بالبطولة، هذا يتطلب أداءً ومستوى مختلفًا عما قدموه في مبارياتهم الثلاث في الدور الأول، حيث كانوا يعتمدون بشكل كبير على الدفاع.

بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة سوريا أمام إيران في أمم إفريقيا YouTube Live

قد نجح المدرب كوبر في تنظيم الدفاع وتعزيز قوة دفاع منتخب سوريا، لكن الهجوم لم يكن فعالًا حتى الآن، حيث سجلوا هدفًا واحدًا فقط أمام الهند وتعادلوا سلبيًا مع أوزبكستان وخسروا بفارق هدف أمام أستراليا.

المدير الفني لمنتخب سوريا

من المرجح أن يستمر كوبر في الاعتماد على استراتيجيته الدفاعية مع إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة.

قد يلعب بنفس التشكيلة التي استخدمها في مباريات الدور الأول، وقد يدفع بالمهاجم عمر خريبين منذ البداية بدلًا من بابلو صباغ.

تاريخ مواجهات منتخب سوريا منتخب إيران

في المواجهات السابقة بين سوريا وإيران، التقى المنتخبان 29 مرة، وحققت سوريا فوزًا وحيدًا في 15 مايو 1973 في تصفيات كأس العالم 1974، بينما فازت إيران في 18 مباراة وتعادلت في 10 مباريات. أكبر فوز لإيران كان في بطولة غرب آسيا 2002 بنتيجة 7-1، وانتهت المواجهة الوحيدة بينهما في كأس آسيا بالتعادل السلبي في 1980.

بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة سوريا أمام إيران في أمم إفريقيا YouTube Live

القنوات الناقلة لمبارة سوريا وإيران اليوم

ستنقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات، وبي إن سبورت في البقاع العربي الكبير. إضافةً إلى ذلك، ستنقل المباراة على "beINSports" و"VARZESH TV" في إيران.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين، وقد يعتمد الفوز على التفوق التكتيكي والقدرة على استغلال الفرص. ستكون القوة الهجومية لإيران تحديًا كبيرًا للدفاع السوري، وسيحاول منتخب سوريا الاستفادة من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لإحراز الأهدف.

بالطبع، من الصعب التنبؤ بنتيجة المباراة، ولكن يمكن أن تكون مباراة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر. ستكون للمدربين دور كبير في قراءة المباراة واتخاذ القرارات التكتيكية الصائبة.

بالنسبة للجماهير، ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لمشاهدة منتخب سوريا يتنافس على أعلى المستويات في بطولة كأس آسيا، من المتوقع أن يكون هناك دعم كبير للفريق من قبل الجماهير السورية، وقد تكون المباراة مليئة بالحماس والتشجيع.