نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023 قبل مبارايات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نوفر لكم عبر "دوت الخليج الرياضي" المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر، حيث حسمت ستة منتخبات تأهلها إلى ربع النهائي ويتبقى مقعدان فقط لاكتمال عددهم.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023

1- البحرين ضد اليابان:- تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

2- إيران ضد سوريا:- تقام المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا

تأهل منتخب أستراليا إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023، بعدما حقق الفوز على منتخب إندونيسيا بنتيجة 4-0، ثم لحق به منتخب طاجكستان عقب الفوز على الإمارات، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

واستطاع منتخب الأردن في حسم تأهله إلى دور الثمانية عقب الفوز على نظيره العراق بنتيجة 3-2، ثم لحق به منتخب قطر بعد الفوز أمام المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1.

ونجح منتخب أوزبكستان في التأهل إلى دور ربع النهائي، عقب الفوز أمام تايلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف، واستطاع منتخب كوريا الجنوبية في حسم صعوده إلى هذا الدور عقب الفوز على السعودية بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023 قطر

1 - منتخب أستراليا.

2- منتخب طاجيكستان.

3- منتخب الأردن.

4- منتخب قطر.

5 - أوزبكستان.

6-كوريا الجنوبية

مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس آسيا 2023 قطر



1- الأردن ضد طاجيكستان:- الجمعة 2 فبراير 2024، الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

2- أستراليا ضد كوريا الجنوبية:- الجمعة 2 فبراير 2024، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

3- قطر ضد أوزبكستان:- السبت الموافق 3 فبراير 2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023

تذاع أحداث مبارايات بطولة كأس آسيا 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات المسابقة بالتحديد عبر قناة beIN Asian Cup.

