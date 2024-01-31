نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل يُحترم.. ماذا قال رئيس الاتحاد السعودي بعد خروج "الأخضر" من كأس آسيا؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على التعقيب عن الخروج المؤسف للمنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا 2023، أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية بركلات الجزاء الترجيح.

وشهدت تلك المباراة مستوى ضعيف من جانب نجوم الاخصر، الذي ظل متقدما بهدف نظيف طوال أحداث المباراة حتى الدقيقة الأخيرة ليتعادل المنتخب الكوري ونلجأ إلى الوقت الإضافي.

- رئيس الاتحاد السعودي يعلق على الهزيمة

ونشر المسحل عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "الحمد لله على كل حال.. أشكر كافة نجوم الأخضر على ما قدموه خلال بطولة كأس آسيا والتي انتهى مشوارنا فيها بركلات الترجيح".

وأردف: "أتقدم بالشكر الجزيل لكافة جماهير الأخضر المخلصة التي دعمت وساندت بشكل كبير ونعتذر لهم، والقادم أفضل بإذن الله".

على جانب آخر، أثار مانشيني العديد من الأزمات داخل غرف خلع ملابس لاعبي الأخضر في وقت صغير، منذ بداية الأمر قبل بداية البطولة بيوم، حين اتهام قادة الفريق بالهروب من المشاركة، وصولا بمغادرة ملعب المباراة في الركلة الجزاء الأخيرة لفريقه في المباراة.

