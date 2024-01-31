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أحمد جودة - القاهرة - تتطلع جماهير كرة القدم العربية بشكل عام إلى رؤية منتخب سوريا يتحدى منتخب إيران في مباراة هامة في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

مبارة سوريا اليوم امام إيران

يقود المنتخب السوري المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ويحتاج الفريق إلى بذل مجهود كبير للتغلب على الفريق الإيراني القوي الذي يعتبر من بين المرشحين الرئيسيين للتتويج باللقب.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة سوريا × إيران دون تقطيع HD

وبالتالي، يتعين على اللاعبين أن يقدموا أداءً مختلفًا عن مبارياتهم السابقة في دور المجموعات، حيث كان الأسلوب الدفاعي هو الأبرز في تكتيكات المدرب الأرجنتيني.

وقد تأهل المنتخب الإيراني إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعته في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما تأهل المنتخب السوري كواحد من أفضل المراكز الثالثة في المجموعات برصيد 4 نقاط.

من المتوقع أن يلتزم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بأسلوبه الدفاعي وتكتيكاته التي تعتمد على تعزيز الخط الدفاعي وإغلاق المساحات، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة سوريا × إيران دون تقطيع HD

قد يقوم المدرب بتشكيلته الأساسية التي اختارها في مباريات دور المجموعات، وقد يفكر في إشراك المهاجم عمر خريبين في التشكيلة الأساسية بدلًا من بابلو صباغ.

تشكيلة المنتخب السوري المتوقعة في مباراة إيران:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

خط الدفاع: مؤيد العجان، ثائر كروما، أيهم أوسو، عبد الرحمن أويس.

خط الوسط: عمار رمضان، إيزيكيل هام، جليل إلياس، محمود الأسود.

خط الهجوم: عمر خريبين، إبراهيم حصار.

موعد مبارة سوريا وإيران اليوم

ستقام مباراة منتخب سوريا ضد إيران في كأس آسيا في يوم الأربعاء، 31 يناير 2024.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد عبد الله بن خليفة في قطر.

القنوات الناقلة لمبارة سوريا وإيران اليوم

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر شبكة قنوات "beIN Sports" وقناة "SSC" السعودية وقناة "Alkass" وقناة "Abu Dhabi Sports".

Yalla shoot مباشر الآن.. بث مباراة سوريا × إيران دون تقطيع HD

حكم مبارة سوريا وإيران اليوم

تم تعيين الحكم الدولي الكوريجون هيوك كيم لإدارة مباراة سوريا ضد إيران في كأس آسيا.