نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيران وسوريا في كأس آسيا في دور الـ16 كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إيران مع نظيره منتخب سوريا، اليوم الأربعاء 31 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس آسيا.



إيران ضد سوريا



تُقام المباراة بين منتخبي إيران وسوريا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع المباراة بين من منتخبي إيران وسوريا عبر قناة بي إن سبورتس asian، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا.



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الكوري جون هيوك كيم



وتمكن المنتخب الإيراني من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تمكن من احتلال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب السوري ضمن أفضل ثوالث المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

