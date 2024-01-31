خاص.. لوشيسكو مرشح لخلافة فيتوريا في تدريب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ترشيح اسم الروماني رازفان لوشيسكو مدرب باوك اليوناني، من أجل تولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حال إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، بالفترة المقبلة.

لوشيسكو مرشح لخلافة فيتوريا في تدريب مصر

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على قراره تجاه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وينتظر اتحاد الكرة، للتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي حول تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 3 أشهر من راتبه، قبل الإعلان الرسمي عن الانفصال بين الطرفين بشكل ودي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "أحد الوكلاء عرض اسم لوشيسكو مدرب باوك اليوناني الحالي والهلال السعودي، لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني بالفترة المقبلة.

وتابع: "الاتحاد المصري لم يناقش أي أسماء في الوقت الحالي لتعيينه مديرًا فنيًا، وقد يكون الاتجاه لتولي مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية داخل القارة الإفريقية، حتى يكون لديه تعود على الأجواء والمنافسات".

