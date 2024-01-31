نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. اجتماع بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز لحسم صفقتي السعيد وجعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن لحسم صفقتي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة.

صفقتا عبد الله السعيد وسيف جعفر في الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك وفد من مجلس الزمالك في طريقه الآن إلى "التجمع" للاجتماع بمسؤولي بيراميدز لإنهاء صفقتي انتقال عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر لاعبا النادي السماوي لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن هناك تمسك كبير من قبل المسؤولين في القلعة البيضاء لإنهاء صفقتي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر اليوم الأربعاء.

وتابع المصدر أن الزمالك كان قد عرض 12 مليون جنيه على مسؤولي بيراميدز؛ للحصول عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر في الميركاتو الشتوي.

وأكمل المصدر موضحا أن التفاوض سيكون لمعرفة كافة متطلبات بيراميدز المالية في الصفقتين مشيرا إلى أن هناك أسماء من فريق الزمالك سيتم عرضها ضمن الصفقة والأقرب إبراهيما نداي ولاعبين من مواليد 2003.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك حصلوا بالفعل على توقيع عبد الله السعيد لمدة موسمين تمهيدا لإنهاء الصفقة لافتا إلى أن الصفقة ستتضمن سيف فاروق جعفر "وحدة واحدة".

من الجدير بالذكر أن الزمالك حسم حتى الآن صفقات جديدة ضمت "أحمد حمدي - محمد شحاتة - محمد عاطف - الأوغندي موتيبا - الفلسطيني ياسر حمد - ناصر ماهر".

