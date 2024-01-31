بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا شوت في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا شوت

منافسة آسيوية Bahrain vs Japan اليوم، مشاهدة مباراة البحرين واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس أسيا، يتجه المنتخب البحريني نحو أكبر تحد في مشواره ببطولة كأس آسيا عندما يواجه المنتخب الياباني في مرحلة دور الـ16، والتي تُعتبر من أصعب المراحل في البطولة، حيث يعد المنتخب الياباني أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب.

نجح المنتخب البحريني في تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت كل من كوريا الجنوبية، الأردن، وماليزيا، برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين. وبهذا التأهل، يطمح المنتخب البحريني في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى ربع نهائي البطولة للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة في هذا الدور عام 2004 بالصين، حين حقق أفضل إنجازاته بالحصول على المركز الرابع.

من ناحية أخرى، نجح المنتخب الياباني في التأهل بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات العراق، إندونيسيا، وفيتنام. ويسعى الساموراي - الذين يحملون الرقم القياسي بالفوز ببطولة آسيا أربع مرات - إلى مواصلة مسيرتهم نحو اللقب الذي غاب عنهم منذ نسخة 2011. ويأمل المنتخب الياباني في تقديم أداء مميز يحاكي الأداء الذي قدموه في مونديال كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر الشتاء الماضي.

بهذا، يتوقع الجمهور الرياضي العالمي مواجهة مثيرة بين المنتخبين، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي في رحلة السعي وراء اللقب القاري.

موعد مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023

من المقرر أن تُقام مباراة البحرين واليابان اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير/كانون الثاني على استاد الثمامة، في إطار منافسات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023. ومن المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت البحرين والسعودية وقطر، الواحدة والنصف بتوقيت مصر، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

يترقب عشاق كرة القدم في العديد من الدول العربية هذه المباراة المثيرة، التي ستكون فرصة لمتابعة المواهب والأداء البارز في البطولة. ستكون المواجهة بين البحرين واليابان فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

مشاهدة مباراة البحرين واليابان بث مباشر يلا شوت

استاد الثمامة سيكون شاهدًا على هذه المواجهة الحاسمة، حيث سيتابع المشجعون بشغف كبير أداء الفريقين ونتيجة المباراة. ستكون الأنظار متجهة نحو أداء اللاعبين واستراتيجيات المدربين، في محاولة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

بفارغ الصبر والحماس، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي انطلاق هذه المواجهة الهامة، ويتمنون لفريقهم المفضل تحقيق النجاح والتأهل إلى المراحل المتقدمة في بطولة كأس آسيا 2023.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023؟

لمشاهدة مباراة دور الـ16 بين منتخب البحرين واليابان في بطولة كأس آسيا، هناك خيارات متاحة للجماهير في مختلف الدول العربية. في العراق، يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرابعة العراقية التي تملك حقوق بث البطولة داخل العراق.

أما في السعودية، فإن المشاهدين يمكنهم متابعة المباراة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات يمكن مشاهدتها عبر قناة أبوظبي الآسيوية.

بالنسبة لبقية الدول العربية، تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2023 عبر شاشات التلفزيون. يمكن للمشتركين في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية الاشتراك لمشاهدة المباريات عبر البث المباشر.

بهذه الطرق، يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم العربي متابعة مباراة دور الـ16 بين البحرين واليابان والاستمتاع بالإثارة والتشويق التي تقدمها بطولة كأس آسيا.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت"، وأما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 2023؟

سيقوم المعلق أحمد البلوشي بتعليق مباراة البحرين واليابان عبر قناة بي إن آسيا، بينما سيتولى المعلق عبد الله الغامدي التعليق على القناة السعودية الصوتية الأولى، وسيكون المعلق سليمان الشريف على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل البحرين واليابان في مباراة اليوم

تشكيلة البحرين المتوقعة:

من المتوقع أن يعتمد الإسباني خوان أنتونيو بيتزي (55 عاما) المدير الفني لمنتخب البحرين، على التشكيلة الضاربة، التي اختارها ضد الأردن، وجاءت كما يلي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

خط الوسط: محمد الحردان، جاسم الشيخ، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.

تشكيلة اليابان المتوقعة ضد البحرين:

لحراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوتا ناكاياما -كوكي ماشيدا - تاكيهورو تومياسو - سيا مايكوما

خط الوسط: ريو هاتاتي - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: كيتو ناكامورا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.

البحرين واليابان … رحلة المنتخبين لهذه الجولة

تمثل مباراة البحرين واليابان في بطولة كأس آسيا 2023 نقطة تحول هامة في مشوار كل منتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. منتخب البحرين يدخل المباراة بعد تحقيق فوزين متتاليين في مراحل الدور الأول، لكنه يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب اليابان، الذي يعتبر من أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة.

تأتي هذه المباراة بعدما انتهت مرحلة المجموعات في البطولة، حيث استطاع منتخب البحرين التأهل لدور الـ16 بعد تصدره لمجموعته بست نقاط، بفوزين على كل من ماليزيا والأردن. في المقابل، يدخل منتخب اليابان المباراة بعد نجاحه في التأهل للدور الـ16 كثاني في مجموعته، بعد تحقيقه فوزين وتعرضه لهزيمة واحدة.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتوقع الجمهور رؤية عروض كروية ممتعة ومتوازنة من الفريقين. يسعى منتخب البحرين إلى تحقيق مفاجأة بإقصاء منتخب اليابان، في حين يطمح الأخير في مواصلة مشواره نحو التتويج بلقب البطولة.

تتسم مباريات المنتخبين بالتنافس الشديد والمستوى الفني العالي، ويمكن القول إن كل مباراة بينهما تعتبر تحديًا حقيقيًا. ورغم أن الميزانية تميل لصالح المنتخب الياباني، إلا أن منتخب البحرين يمتلك قدرة على العودة والمنافسة بقوة، وقد أثبت ذلك خلال مشواره في هذه البطولة.

يعتبر هذا اللقاء فرصة للاعبين في كلا الفريقين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية، ولتقديم أداء يليق بمستوى التحدي الذي يمثله دور الـ16 في بطولة كأس آسيا. سيكون لدى اللاعبين والجهازين الفنيين الفرصة لوضع استراتيجياتهم وتكتيكاتهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي.

يتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين ومشاهدة الأهداف واللقطات البارزة، وسيكون لها تأثير كبير على مشوار الفريق الفائز في البطولة بأكملها.