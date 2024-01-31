نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين إكرامي وسيد عبد الحفيظ على الهواء.. من حارس الأهلي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تطورات صفقة بديل الشناوي في الفترة القادمة، بعد إصابته وإعلان غيابه لمدة 4 أشهر بسبب خلع في الكتف.

وتخطط إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

- إكرامي يتحدث عن التعاقد مع حارس مرمى

وأكد إكرامي الشحات عبر برنامج ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" تمسكت بأخذ مصطفى شوبير الفرصة كاملة وعدم التعاقد مع حارس جديد".

وتابع:" شئ سيكون صعب على أي حارس مرمى أن ينضم ليكون بديلا أو أساسيا لمدة 6 أشهر فقط، وأفضل الاعتماد على الحراس الشباب".

وأشار:" اتعاقد مع حارس جديد لمدة 6 أشهر ولا أعرف أن كان سيلعب أم لا بالطبع تفكير خاطئ".

ورد عبد الحفيظ على حديث إكرامي:" منذ 4 مواسم تعرض الشناوي وعلي لطفي للإصابة وقلت لشوبير أنا واثق جدل في قدراتك وفوزنا وقتها وقت مشاركته، ولكن من الناحية التنظيمية والإدارية الأهلي يمتلك كم كبير من المباريات في مختلف البطولات، ووقتها سيكون المخاطرة إذا أصيب شوبير سوف تعتمد لمدة 6 أشهر على حارس مواليد 2005".

ليختتم إكرامي الحديث قائلا:" أي مباراة في الدوري كم كرة سوف تسدد على المرمى، لذلك أؤكد أنه لن يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى".