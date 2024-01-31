نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مكالمة بين محمد الشناوي ومحمود الخطيب بسبب أبو جبل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على حل الأزمة الخاصة بصفقة التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لخلافة محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

- أسباب التراجع عن ضم أبو جبل

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر أون تايم سبورتس:" توجد أقاويل أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اتصل هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس الفريق، لتحذيره من عدم إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي".

وتابع:" كل هذه الأحاديث عارية تماما من الصحة وبا يجب تصديق مثل هذه الخراءات".

وواصل:" الجميع تحدث عن وجود خلافات قوية بين أبو جبل والشناوي، ولكن هذا المركز داخل النادي الأهلي موعود بالصراعات في حراسة مرمى الفريق، ولكن أيضا هي أنباء غير صحيحة، الشناوي يمتلك علاقات طيبه بين جميع زملاءه ومنافسيه".

وأوضح:" الشناوي لا يستطيع الضغط على إدارة الأهلي في ملف التعاقد مع لاعب".

وأختتم:" الحقيقة في كلف أبو جبل، أن الأهلي تقصى بشكل مميز عن اللاعب، وهل سيستطيع أبو جبل الدخول في الأجواء سريعا، خاصة وأن الصفقة ستكون لمدة 6 أشهر، وعقب تجميع كل المعلومات عن الصفقة، انتهى الأمر أن جباسكي، لن يتمكن من الدخول سريعا مع النادي لذلك تم إلغاء الصفقة".

