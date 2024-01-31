نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة البحرين واليابان Bahrain vs Japan بكأس أسيا 2024 | يلا شوت الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة البحرين واليابان Bahrain vs Japan بكأس أسيا 2024 | يلا شوت الآن

منافسة أسيوية بين البحرين واليابان Bahrain vs Japan..دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة البحرين واليابان Bahrain vs Japan بكأس أسيا 2024 | يلا شوت الآن..تنطلق اليوم الأربعاء، 31 يناير 2023، مباراة هامة ومصيرية بين منتخبي البحرين واليابان، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البحرين واليابان في دوري كأس أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة البحرين واليابان Bahrain vs Japan بكأس أسيا 2024 | يلا شوت الآن

مباراة البحرين واليابان في كأس أمم آسيا 2023

يسعى منتخب البحرين لتحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على اليابان، التي تعد من أقوى المنتخبات في آسيا، وصاحبة اللقب مرتين.

وتأهل منتخب البحرين إلى دور الـ16 بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على منتخبات الأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية.

أما منتخب اليابان فقد حل وصيفًا للمجموعة الرابعة بعد أن امتلك 6 نقاط كاملة، بانتصارين أمام إندونيسيا وفيتنام.

وعلى الرغم من أن اليابان تمتلك الأفضلية على الورق، إلا أن منتخب البحرين يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق الفوز، وذلك بالاعتماد على روحه القتالية ورغبته الشديدة في تحقيق الإنجاز.

وستكون المباراة صعبة على كلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين المنتخبين، حيث سيسعى كل منهما إلى فرض سيطرته على المباراة والتسجيل في شباك الخصم.

موعد مباراة البحرين واليابان

تنطلق مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023 اليوم الأربعاء، 31 يناير 2023، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر، و2:30 بتوقيت السعودية والبحرين.

وتقام المباراة على ملعب الثمامة في قطر، وسيتم نقلها على قنوات بي إن سبورتس القطرية.

دون اشتراك أو تشفير.. بث مباشر مباراة البحرين واليابان Bahrain vs Japan بكأس أسيا 2024 | يلا شوت الآن

معلق مباراة البحرين واليابان

سيقوم المعلق الرياضي الإماراتي أحمد البلوشي بالتعليق على مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويعتبر أحمد البلوشي من أشهر المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، ويتمتع بأسلوبه المميز في التعليق، وخبرته الطويلة في المجال الرياضي.

وقد سبق للبلوشي أن علق على العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات العربية والدولية، كما أنه علق على العديد من مباريات المنتخب البحريني في البطولات السابقة.

كما سيقوم المعلقان الرياضيان السعوديان عبدالله الغامدي وسليمان الشريف بالتعليق على المباراة على قنوات SSC.



القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

تنطلق اليوم الأربعاء، 31 يناير 2024، مباراة هامة ومصيرية بين منتخبي البحرين واليابان، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة من القنوات الفضائية، منها:

قنوات بي إن سبورتس: beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3.

beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3. قناة SSC1 HD .

. قنوات الكاس: Alkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

Alkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD. قناة الرابعة العراقية .

. قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان