انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: أيقونة الأرجنتين قد تحط الرحال بالاتحاد... جماهير النصر والهلال في حالة صدمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، بأن المفاوضات ما تزال مستمرة بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره اتحاد جدة السعودي، بشأن حسم صفقة ضم اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا إلى صفوف العميد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

جاء تحرك مجلس إدارة نادي الاتحاد نحو ضم لاعب أتلتيكو مدريد، بناء على توصية مباشرة من مدرب الفريق، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي طلب التعاقد مع مواطنه كوريا في أقرب فرصة.

أدلى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تصريحات إعلامية تؤكد اقتراب الاتحاد من حسم صفقة الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وقال سيميوني:

"أجريت محادثة طويلة مع كوريا، أتمني الأفضل له".

وتابع:

"أقول دائما أنه من أفضل الأشخاص الذين تعاملت معهم، مهما حدث سأظل أدعمه".

ومن تصريحات سيميوني، تأكد رحيل المهاجم الأرجنتيني إلى الاتحاد، على أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.