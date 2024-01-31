انت الأن تتابع خبر "ثبت الإشارة وشجع لعبة الكتالوني" تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أوساسونا اليوم من منافسات الدوري الأسباني موعد انطلاق المواجهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الأسباني هذا ما ينتظره اليوم عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والعالم أجمع لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ضد أوساسونا اليوم الأربعاء 31 يناير، حيث يأمل النادي الكتالوني لتحقيق الفوز اليوم ضد نظيره أوساسونا للرجوع مجدداً لسلسلة انتصاراته بعد كم الخسائر التي حققها مؤخراً في الدوري والبطولات الأخرى، ومن هذا السياق نتناول بالسطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم وموعد انطلاق اللقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

يقبل النادي الكتالوني في لقاء اليوم ضد أوساسونا بروح لا تقبل الهزيمة لتحقيق النصر للعودة من جديد للمنافسة على بطولة الدوري بعد النتائج السلبية التي أحرزها في اللقاءات السابق آخرها الهزيمة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري أمام نظيره فياريال بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الليجا حاملاً رصيد 44 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 26 نقطة ويأمل اوساسونا من جلب الهزيمه للكتالوني والخروج من هذه المبارة الهام بنقطة واحدة على الأقل، وحرصت شبكة قنوات بي أن سبورتس الفطرية على تغطية اللقاء الشرس اليوم باعتبارها تمتلك حق نقل كافة مباريات الدوري الأسباني لموسم 2023-2024، ومن المتوقع أن تخصص قناة بي أن سبورت 3 لتغطية اللقاء اليوم بتعليق المعلق علي محمد علي.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في الدوري الأسباني