انت الأن تتابع خبر مدرب المغرب يحدد المسؤول عن الخسارة ويوضح مستقبله .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اِعترف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، خلال تصريحات تلفزيونية بتحمله مسؤولية خروج الأسود من الكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في ساحل العاج، على يد جنوب أفريقيا، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال المدرب:"ينبغي الإقرار بأنني المسؤول الأول عما حدث، أنا الذي يتحمل مسؤولية هذا الخروج بسبب بعض الاختيارات وتفاصيل صغيرة أخرى، لم نحسن التعامل معها، لم نكن في يومنا الكبير".

وحول ركلة الجزاء الضائعة، قال الركراكي: "لقد أهدرنا ركلة جزاء كانت ستعيدنا في المباراة، ما حدث كان قاسيًا، ولا أبحث عن الأعذار لكن الواقع يلزمني بتحمل مسؤوليتي".

أما حول مستقبله مع المنتخب، أشار: "لن نتوقف عند هذه المحطة ولن نبكي، المنافس استحق التأهل لكننا لم نكن بالسوء الذي قد يصوره البعض، سنواصل البناء ولن نتوقف عند محطة الإقصاء، وأتأسف للجمهور المغربي".

وعقدت الجماهير المغربية والعربية الآمال على المنتخب المغربي لتحقيق بطولة كأس إفريقيا بعد المستوى الجيد الذي أظهره الفريق في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، واحتلاله المركز الرابع في البطولة.