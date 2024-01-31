انت الأن تتابع خبر رسميا: مدافع الأردن إلى الدوري القطري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم فريق معيذر القطري رسميًا تعاقده مع اللاعب الأردني، يزن العرب مدافع النشامى، وكان المستوى المتميز الذي قدمه "العرب" مع منتخب النشامى في كأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر الدافع الأساسي لإنجاز الصفقة.

وأكدت بعض المصادر بأن المدافع الأردني الذي انتقل إلى الشرطة العراقي مؤخرًا، فسخ عقده رسميًا، خصوصًا وأنه كان يتضمن بندًا يتيح للاعب فسخ عقده حال تلقى عرضًا تفوق قيمته عقده مع النادي العراقي.

ويشكل يزن العرب ورقة هامة لدى المدرب حسين عموتة، خصوصًا في أدواره الدفاعية، كما أنّ اللاعب ساهم في حصد بطاقة العبور لدور الـ8 من بطولة كأس آسيا، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل في مرمى العراق، في المواجهة التي فاز فيها الأردن 3-2.