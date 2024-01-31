نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف كواليس اجتماع مسؤولي الزمالك مع بيراميدز لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - dسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الساعات الأخيرة من عمر الميركاتو الشتوي في مصر.

محاولة الزمالك لضم محمود صابر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" آخر تطورات صفقة محمود صابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع مسؤولي بيراميدز بشأن الحصول على خدمات محمود صابر كانت قد توقفت بسبب مطالب بيراميدز المالية الكبيرة.

وأكمل المصدر موضحا أن هناك اجتماع بعد قليل بين وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤولي الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز بشأن صفقتي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر.

وأردف المصدر لافتا إلى أن ممثلي الزمالك بصدد محاولة أخيرة مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات محمود صابر لاعب السماوي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء في عقد اللاعب.

واسترسل المصدر مشيرا إلى أن هناك قائمة بأسماء اللاعبين ممن سيرحلوا عن صفوف الفريق وكذلك اللاعبين الشباب سيتم عرضهم على إدارة بيراميدز لحسم صفقة محمود صابر.

وأتم المصدر مؤكدا أن محمود صابر وافق على تمثيل الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد توقيعه مسبقا على رغبة للانتقال لصفوف القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب لحسم صفقتي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر مساء اليوم في ظل وجود رغبة قوية من قبل الإدارة البيضاء لضم اللاعبين.