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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب سوريا لخوض مباراة قوية في دور الـ 16 أمام منتخب ايران على أرضية ملعب عبدالله بن خليفة.

يأتي هذا اللقاء في سياق دور الـ 16 من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل من سوريا وايران لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة القوية على اللقب.

موعد مباراة سوريا وايران في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب سوريا وايران، في الدور الـ 16 في كأس آسيا 2023، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على استاد عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السادسة بتوقيت مصر.

السابعة بتوقيت السعودية وقطر.

الثامنة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة سوريا وايران لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وايران في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة سوريا وايران في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian حسن العيدروس SSC SPORTS 1 عبدالله الحربي الكأس اكسترا خالد الحدي أبو ظبي الرياضية بلال علام القناة الرابعة سالم السامري

على مباراة سوريا وايران في كأس آسيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وايران اليوم في كأس آسيا 2023

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد ايران

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وايران اليوم في كأس آسيا 2023

تشكيل منتخب سوريا المتوقع ضد منتخب ايران في كأس آسيا 2024