نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يُسابق الزمن لتسويق سامسون إكينولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الوقت لتسويق المهاجم البنيني سامسون إكينولا خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر.

رحيل سامسون إكينولا عن الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتولي ملف تسويق المهاجم البنيني سامسون إكينولا في الساعات القادمة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لخروج سامسون إكينولا من قائمة الفريق بعد الاستقرار على رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مصير سامسون إكينولا بعد عرضه على أكثر من نادي في الدوري المصري.

من جانبه يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك إنهاء صفقة المهاجم الإفريقي خلال الساعات القادمة بعد التفاوض مع أكثر من لاعب.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع المهاجم الجامبي يوسوفا نجي مهاجم نادي المرخية القطري، ولكن مطالب اللاعب المالية تعوق إتمام الصفقة حتى الآن.

ويضع الزمالك أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر بديلا في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع المهاجم الجامبي يوسوفا نجي خلال الساعات القادمة.

