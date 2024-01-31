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أحمد جودة - القاهرة - منتخب سوريا يُجهز نفسه للتحدي في مواجهة قوية أمام منتخب إيران في دور الـ16، وذلك على أرض ملعب عبدالله بن خليفة، يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات دور الـ16 في البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار لضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي.

تُعد هذه المواجهة فرصة حاسمة لكل منتخب سوريا وإيران لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

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موعد مباراة سوريا وايران في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب سوريا وايران، في الدور الـ 16 في كأس آسيا 2023، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على استاد عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

السادسة بتوقيت مصر.

السابعة بتوقيت السعودية وقطر.

الثامنة بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة سوريا وايران لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وايران في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة سوريا وايران في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian حسن العيدروس SSC SPORTS 1 عبدالله الحربي الكأس اكسترا خالد الحدي أبو ظبي الرياضية بلال علام القناة الرابعة سالم السامري

على مباراة سوريا وايران في كأس آسيا.

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شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة سوريا ضد ايران | كأس آسيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد ايران

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

مشاهدة بث مباشر مباراة سوريا وايران يلا شوت اليوم في أمم آسيا Live Now من هـــنـــــــا

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة سوريا ضد ايران | كأس آسيا

تشكيل منتخب سوريا المتوقع ضد منتخب ايران في كأس آسيا 2024