نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك في طريقه لإنهاء صفقة مصطفى أشرف قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولي الزمالك من حسم صفقة مصطفى أشرف لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية.

صفقة مصطفى أشرف في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" كواليس الساعات الأخيرة في صفقة انتقال مصطفى أشرف لصفوف القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك توصل لصيغة اتفاق مع مسؤولي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لضم مصطفى أشرف وتتضمن نسبة من إعادة بيع اللاعب.

وأكمل المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك بصدد وضع الرتوش النهائية حاليًا لإنهاء ضم مصطفى أشرف من صفوف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لمدة أربعة مواسم.

ويبلغ مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني من العمر 19 ربيعًا ويمثل المنتخب الألماني تحت 19 عام ويلعب في مركز خط الوسط المهاجم.

وبدأ مصطفى أشرف مسيرته مع كرة القدم من نادي أس سي راينكامب ومثله لمدة موسمين ونصف، وانتقل بعدها إلى صفوف نادي إم إس في دويسبورغ لمدة موسم، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

