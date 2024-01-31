نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم إفريقيا.. قائد المنتخب المغربي يهاجم التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم قائد منتخب "أسود الأطلس"، رومان سايس، القرارات التحكيمية بعد خروج المغرب على يد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بشكل مختلف لولا أن الحكم رفض هدف نصير مزراوي، في الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 0-0، بسبب حالة تسلل الزلزولي.

وعبّر لاعب أنجيه السابق عن أسفه في لقاء له على قناة الرياضية المغربية حيث قال: "حتى عندما نسجل أهدافًا، يتم رفضها بشكل غير عادل من قبل هيئة التحكيم".

أمم إفريقيا.. قائد المنتخب المغربي يهاجم التحكيم



وتابع: "لدينا اجتماعات قبل المسابقات الكبرى حول التحكيم، ولكن في مرحلة ما، عليهم أن يتوقفو عن اعتبار الناس أغبياء لأنه يمكن لمسار المباراة أن يتغير".

كما أهدر "أسود الأطلس"، الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة. بعد تسديدة ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 85، بينما كان المغرب متأخرًا بهدف واحد فقط.

هذه الانتكاسة، التي تضاف إلى المنتخبات التي كانت مرشحة مثل السنغال والجزائر، تشكل مفاجأة لمجموعة كانت تهدف على الأقل إلى بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.