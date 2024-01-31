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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ارتفاع رواتب اللاعبين المصريين سبب تدني الكرة المصرية مؤخرا، وفشل عدد كبير من اللاعبين المصريين المميزين في الاحتراف الخارجي.

وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أرى أن ارتفاع رواتب اللاعبين المصريين وراء انهيار الكرة المصرية مؤخرا، وأزمة فشل وجود لاعبين محترفين بالدوريات العالمية الكبرى، تكمن في الرواتب الخيالية التي يحصلون عليها في الدوري المصري".

فرج عامر: رواتب اللاعبين المصريين وراء فشل الاحتراف وسبب الانهيار

وأضاف رئيس نادي سموحة: "أندية الدوري المصري تدفع رواتب خيالية، الأندية الأوروبية مثل الدوري التركي وغيره من المسابقات العالمية، لا تدفع نصف الرواتب التي يحصل عليها اللاعبون المصريون.. لماذا يحترف اللاعب المصري إذا كان يحصل على ملايين الجنيهات هنا في أشهر، هذا سبب كاف للانهيار والفشل فيما وصلنا له".

