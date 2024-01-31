نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك يفاوضنا لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبي تطورات مفاوضات الزمالك مع مسؤولي النادي البترولي للحصول على خدمات زياد كمال لاعب وسط الفريق.

مفاوضات الزمالك لضم زياد كمال

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن زياد كمال متواجد حاليًا مع بعثة الفريق التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.

وأكد المصدر أن هناك تواصل جمع رئيس الزمالك صباح اليوم مع أيمن الشريعي رئيس إنبي بشأن تعاقد النادي الأبيض مع زياد كمال لاعب الفريق البترولي.

وتابع المصدر أن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي وافق على خروج اللاعب إعارة لمدة ستة أشهر قادمة.

وأتم المصدر موضحا أن المفاوضات في طريقها للحسم مشيرا إلى أن زياد كمال لم ينتقل بشكل رسمي إلى صفوف الزمالك حتى الآن.

وفي سياق آخر يحتضن ستاد الإسكندرية مساء اليوم مواجهة الاتحاد السكندري ضد إنبي ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السكندري ضد إنبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.