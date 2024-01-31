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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل عن أسباب فشل الريدز في التعاقد مع اللاعب جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الحالي.

كلوب يتحدث عن سبب فشل التعاقد مع بيلينجهام

وأكد كلوب في تصريحات له نشرها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" أردنا بيلينجهام وأدركنا أن ذلك لن يحدث، وكنا نظن أنه ربما يمكننا التغلب على كايسيدو، لذلك دخلنا للتعاقد معه لكنه كان لديه اتفاق بالفعل مع تشيلسي وبوتشيتينو".

ويقدم الإنجليزي جود بيلينجهام مستويات كبيرة جدا مع ريال مدريد في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإسباني وكافة المسابقات الأخرى.

وانتقل جود بيلينجهام صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي بروسيا دورتموند حتى عام 2029.

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.