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أحمد جودة - القاهرة -

صب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي جام غضبه، على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بعد خروج منتخبنا الوطني المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار من دور الـ 16.

نائب المصري البورسعيدي: الجبلاية عايشة على جثة الكرة المصرية

وقال أبو قمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "للأسف مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لا يصلح لقيادة الكرة المصرية، منتخبات مصر أصبحت مستباحة وفقيرة فنيًا في وجود هؤلاء".

وأضاف نائب رئيس المصري البورسعيدي: "بجب محاسبة من تعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر، الجبلاية عايشة على جثة الكرة المصرية، ولا بد من التدخل لانقاذ الوضع وما يمكن انقاذه، كفاية عشوائية لا بد من حلول جذرية".

