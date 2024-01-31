نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة: أتوقع تواجد محمود عاشور في أولمبياد باريس وكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع الحكم المونديال السابق جهاد جريشة، تواجد الحكم المصري محمود عاشور، ضمن القائمة النهائية لحكام تقنية الفيديو VAR، المقرر لها إدارة مباريات أولمبياد باريس 2024، وبطولة كأس العالم 2026.

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "محمود عاشور يعد من أفضل حكام تقنية الفيديو حاليا، وظهر بصورة مميزة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وأثني مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي" كاف "، بخبرات وإمكانات الحكم المصري".

جهاد جريشة: أتوقع تواجد محمود عاشور في أولمبياد باريس وكأس العالم

وأضاف الحكم الدولي السابق: "أتوقع أن يتواجد محمود عاشور، ضمن قائمة حكام الفيديو في أولمبياد باريس 2024، وقائمة حكام بطولة كأس العالم 2026، خاصة وأنه يعد حاليا يتصدر قائمة حكام الصفوة والنخبة في تقنية الفيديو، وما أظهره من إمكانات في الكان تتويج لتاريخ مشرف ومميز له مع التحكيم".

