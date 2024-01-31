نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يطيح بلاعبه وكلوب يكشف سبب فشل صفقة بيلينجهام وتفاصيل مكالمة الخطيب والشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 31-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الزمالك يطيح بلاعبه

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الوقت لتسويق المهاجم البنيني سامسون إكينولا خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتولي ملف تسويق المهاجم البنيني سامسون إكينولا في الساعات القادمة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لخروج سامسون إكينولا من قائمة الفريق بعد الاستقرار على رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

كلوب يكشف سبب فشل صفقة بيلينجهام

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل عن أسباب فشل الريدز في التعاقد مع اللاعب جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الحالي.

وأكد كلوب في تصريحات له نشرها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" أردنا بيلينجهام وأدركنا أن ذلك لن يحدث، وكنا نظن أنه ربما يمكننا التغلب على كايسيدو، لذلك دخلنا للتعاقد معه لكنه كان لديه اتفاق بالفعل مع تشيلسي وبوتشيتينو".

ويقدم الإنجليزي جود بيلينجهام مستويات كبيرة جدا مع ريال مدريد في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإسباني وكافة المسابقات الأخرى.

تفاصيل مكالمة الخطيب والشناوي

يواصل النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على حل الأزمة الخاصة بصفقة التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لخلافة محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر أون تايم سبورتس:" توجد أقاويل أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اتصل هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس الفريق، لتحذيره من عدم إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي".

وتابع:" كل هذه الأحاديث عارية تماما من الصحة ولا يجب تصديق مثل هذه الهراءات".

وواصل:" الجميع تحدث عن وجود خلافات قوية بين أبو جبل والشناوي، ولكن هذا المركز داخل النادي الأهلي موعود بالصراعات في حراسة مرمى الفريق، ولكن أيضا هي أنباء غير صحيحة، الشناوي يمتلك علاقات طيبه بين جميع زملاءه ومنافسيه".

وأوضح:" الشناوي لا يستطيع الضغط على إدارة الأهلي في ملف التعاقد مع لاعب".

وأختتم:" الحقيقة في كلف أبو جبل، أن الأهلي تقصى بشكل مميز عن اللاعب، وهل سيستطيع أبو جبل الدخول في الأجواء سريعا، خاصة وأن الصفقة ستكون لمدة 6 أشهر، وعقب تجميع كل المعلومات عن الصفقة، انتهى الأمر أن جباسكي، لن يتمكن من الدخول سريعا مع النادي لذلك تم إلغاء الصفقة".