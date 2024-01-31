نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك لـ "دوت الخليج الرياضي": أنهينا صفقتي السعيد وجعفر رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب في التوصل لاتفاق مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الثنائي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر بشكل رسمي.

تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" منذ قليل أن مجلس إدارة القلعة البيضاء توصل لاتفاق نهائي لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر من بيراميدز.

وأكد المصدر أن الجلسة التي جمعت ممثلي مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤولي بيراميدز انتهت منذ قليل بعد الاتفاق على انتقال الثنائي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر للنادي الأبيض مقابل 21 مليون جنيه.

واسترسل المصدر مشيرا إلى أن مسؤولي الزمالك نجحوا في إقناع ممثلي بيراميدز بجدولة المستحقات المالية المتأخرة عن صفقتي نبيل عماد دونجا وعمر جابر والمُقدرة بـ18 مليون جنيه.

وأتم المصدر موضحا أن الزمالك سيرسل بعد قليل جزء من مستحقات صفقتي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز لاستلام الاستغناء الخاص بكلا اللاعبين وقيدهما بقائمة الفريق للموسم الحالي.

من الجدير بالذكر أن عبد الله السعيد كان قد وقع لصالح الزمالك لمدة موسمين في حضور حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو المجلس.