نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات طنطا في المرحلة الثانية لدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة المرحلة الثانية التي أجريت اليوم الاربعاء داخل مقر إتحاد الكرة المصري عن وقوع طنطا في مواجهة فريق غزل المحلة علي ملعب الاخير وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير حيث جاءت لقاءات ابناء السيد البدوي علي النحو التالي:

الاسبوع الأول / غزل المحلة / طنطا

الاسبوع الثاني / طنطا / القناة

الاسبوع الثالث / بتروجيت / طنطا



الاسبوع الرابع / طنطا / رايه

الاسبوع الخامس / بروكسي / طنطا

الاسبوع السادس / طنطا / دجله

الاسبوع السابع / السكة / طنطا

الاسبوع الثامن / طنطا / الحرس

الاسبوع التاسع / لافيينا / طنطا

