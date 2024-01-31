نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف فان دايك من مغادرة ليفربول بعد رحيل كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن حقيقة رحيله عن الريدز في الفترة القادمة.

وتردد الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة التي أكدت رحيل فان دايك عن صفوف نادي ليفربول نهاية الموسم الحالي بسبب رحيل يورجن كلوب مدرب الفريق.

موقف فان دايك من مغادرة ليفربول بعد رحيل كلوب

وكان كلوب مدرب ليفربول أكد في الأسبوع الماضي بأنه سوف يرحل صفوف الريدز في شهر يونيو القادم وبعد إنتهاء الموسم الحالي على الفور.

وأكد فان دايك في تصريحات له:" مازلت هنا، لا تنجرفوا وراء تلك الإشاعات، أنا القائد وأحب كل ثانية أكون فيها مع هذا النادي، فلنجعل لكل شيء وقته الصحيح".

ويختتم ليفربول استعداداته لملاقاة نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في الجولة 22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

