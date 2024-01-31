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أحمد جودة - القاهرة - أشاد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، بما يقدمه الحكام المصريين، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والمقامة حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

جهاد جريشة يحلل أداء الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "ما يفعله حكامنا إنجاز غير مسبوق للتحكيم المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا، وظهور أمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور، بهذه الصورة في بطولة أمم إفريقيا ستغير خريطة التحكيم المصري مستقبلا".

وأضاف الحكم المونديالي: "محمد معروف قدم أداء رائعا في مباراة موريتانيا وأنجولا بالجولة الثانية، ولم يشهد اللقاء أي أخطاء تحكيمية، وهذا الأمر يعد شرفا كبيرا للتحكيم المصري، مثل ما فعله محمد عادل وأمين عمر بالجولة الأولى، التحكيم المصري ظهر بشكل جيد على عكس أداء طاقم التحكيم الجزائري بقيادة مصطفى غربال".

وقال جهاد جريشة: "أعتقد أن من الممكن أن نرى أمين عمر يقود إحدى مباريات دور الـ 8، نظرا لما قدمه خلال البطولة الحالية، وخروج مصر من دور الـ 16 سيساهم في تواجد طاقم تحكيم مصري خلال الأدوار النهائية، ومن الوارد أن نرى محمود عاشور على تقنية الفيديو var في نصف النهائي أو النهائي".