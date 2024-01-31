نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رومان سايس عقب توديع المغرب لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع المنتخب المغربي منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور الـ 16 عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في مباراة أمس الثلاثاء.

وتحدث رومان سايس نجم المنتخب المغربي في تصريحات صحفية لموقع البطولة المغربي قائلا:" قبل انطلاق البطولات الكبرى يتحدثون معنا عن التحكيم، لكن يجب التوقف عن اعتبار الناس أغبياء، لأن بعض (القرارات التحكيمية) يمكن أن تغير مسار المباراة".

تعليق ناري من رومان سايس عقب توديع المغرب لأمم إفريقيا

وأكد:" أنا لا أفهم كيف تم إلغاء الهدف الذي سجلناه، لم يكن هناك تسلل لكن الحكم رفع الراية، في هذه الحالات أحيانا يتم ترك اللعب يستمر، وأحيانا أخرى الحكم يأمر بالتوقف ويعلن عن خطأ".

وأوضح:" إذا أردت الفوز بالمباريات فعليك تسجيل الأهداف، هناك لحظات عليك فيها قتل المباراة، لأنه في يوم من الأيام ستتم معاقبتنا، وهذا ما حدث اليوم، من محاولة واحدة سجلوا هدفا، بينما نحن لا نضع الكرة في الشباك".

وأتم:" يجب أن نتطور، واليوم بكل تأكيد نشعر بحسرة كبيرة بعدما جعلنا شعبنا حزينا، أود أن أقدم لهم اعتذاري، ولكننا قدمنا كل شيء، وإن شاء الله سنعود أقوى".

