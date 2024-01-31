نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر حقيقة تراجع الزمالك عن ضم فادي فريد من سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن حقيقة تراجع نادي الزمالك عن صفقة فادي فريد، مهاجم الفريق السكندري وضمه لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إنهاء الاتفاق مع ناديه على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

فرج عامر حقيقة تراجع الزمالك عن ضم فادي فريد من سموحة

وقال رئيس سموحة مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "نادي الزمالك اتفق معنا على ضم فادي فريد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم أو تنفذ حتى الآن، وطلب منا مسؤولو الزمالك عدم الإفصاح عن السعر النهائي للصفقة، ونحترم رغبتهم في ذلك لذلك لن نعلن عن سعر بيع اللاعب".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "كل ما يعرقل الصفقة حاليا أو ننتظره، هو تفعيل الاتفاق وبند الشراء من جانب نادي الزمالك، كان من المتوقع إتمام الصفقة أمس الثلاثاء، ولكنها لم تتم حتى الآن ومن الوارد إنهاء كافة الأمور اليوم".

وأشار محمد فرج عامر: "نادي الزمالك نجح خلال الساعات الأخيرة، في التعاقد مع اللاعب الشاب آدم الحلواني، لاعب فريق سموحة لكرة السلة، وعلى صعيد كرة القدم سيكون فادي فريد لاعبا للأبيض خلال ساعات".