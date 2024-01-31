نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبد الله السعيد يظهر داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجد عبد الله السعيد لاعب الزمالك الجديد منذ لحظات داخل مقر القلعة البيضاء بالمهندسين، للإجتماع مع مسؤولي النادي الأبيض.

ظهور عبد الله السعيد في الزمالك

واستقل عبد الله السعيد إحدى سيارات "الجولف" الموجودة بالنادي وتوجه لمقر مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد عبد الله السعيد اجتماعا مع مسؤولي الزمالك؛ لتقديمه لاعبًا جديدًا بصفوف الفريق الأبيض لمدة موسمين.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف فريق "الميديا" بتصوير مقطع فيديو لتقديم عبد الله السعيد يليق بتاريخ اللاعب.

وفي سياق آخر يتواجد حاليا بمقر اتحاد الكرة ممثلين عن نادي الزمالك لقيد الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بعد الحصول على الاستغناء الخاص بكلا اللاعبين من نادي بيراميدز.

