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أحمد جودة - القاهرة -

حسم مارسيلو جاياردو مدرب فريق اتحاد جدة السعودي مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق في الفترة القادمة بعد الأزمة الأخيرة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن أزمة كريم بنزيما مع المدرب مارسيلو جاياردو قد انتهت وسوف يعود اللاعب للفريق في القريب العاجل.

قرار مفاجئ.. مدرب اتحاد جدة يحسم مصير بنزيما

وأكدت أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو قرر عودة بنزيما إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من جديد بعد استبعاده في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية عديدة أكدت في يناير الحالي بأن كريم بنزيما سوف يرحل عن صفوف فريق الاتحاد السعودي بسبب أزمته مع المدرب مارسيلو جاياردو، وكانت ترغب العديد من الأندية الإنجليزية في التعاقد معه.

