أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قرعة البقاء في دوري المحترفين

أقيمت اليوم،الأربعاء، قرعة المرحلة الثانية والنهائية للمرحلة الثانية للهروب من الهبوط في دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة وذلك لهبوط 6 فرق لدوري القسم الثالث.

واقيمت القرعة عقب انتهاء مباريات الدور الأول والتي اسفرت عن تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الاولى تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

واسفرت القرعة عن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى كالتالي..



1- بترول اسيوط/ مكادى

2- النجوم / جمهورية شبين

3- اسوان / ابو قير للاسمده

4- وى / مصر للمقاصة

5- النصر للتعدين / دكرنس