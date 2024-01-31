أحمد جودة - القاهرة - مباريات ساخنة في افتتاح ترقي الصعود للدوري الممتاز

أقيمت اليوم،الأربعاء، قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

والتي أسفرت عن تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

ويصعد مباشرة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل اول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية

واسفرت القرعة عن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى كالتالي

1- بروكسي / وادي دجلة

2- راية /السكة الحديد

3- بتروجيت / حرس الحدود

4- القناة / لافيينا

5- غزل المحلة / طنطا