محمد عبد الجليل: فيتوريا "عروسة ماريونت".. وسمعة منتخب مصر اتمرمطت

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق، عن رأيه في البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية على يد الكونغو.

محمد عبد الجليل: فيتوريا "عروسة ماريونت"

وقال عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "السيرة الذاتية للبرتغالي روي فيتوريا لا تؤهله لتدريب منتخب مصر، وجاء إلى مصر من أجل تلميع نفسه وهناك من كان لا يعرفه قبل القدوم إلا هنا، ده راجل عامل زي المافيا ومش هيتنازل عن الشرط الجزائي".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "هناك من يوجه روي فيتوريا من داخل اتحاد الكرة والجميع يعلم من هو، وهناك أشخاص بعينها تطلب منه ضم لاعبين لتسويقهم، هو شخص غير أمين على الإطلاق وعامل زي عروسة الماريونت ".

وأشار محمد عبد الجليل: "المدربين البرتغاليين فشلوا جميعا في مصر، خلال الفترة الأخيرة جاء إلى هنا أكثر من 20 مدربا، جميعهم فشلوا ولم يحقق أي منهما بطولات".

وأردف نجم الكرة المصرية السابق: "يجب على اتحاد الكرة الرحيل الفوري وإقالة روي فيتوريا، سمعة منتخب مصر اتمرمطت مع هذا المجلس والجهاز الفني الحالي".