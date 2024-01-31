الرياضة

تعرف على مباريات السكة الحديد بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات السكة الحديد بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين


أسفرت قرعة المرحلة الثانية من دوري المحترفين موسم 2023 / 2024 عن تحديد مباريات السكة الحديد.

وجاءت مباريات السكة الحديد حتى  كالتالي:

 

الجولة الأولى:
الاثنين 2/12

راية مع السكة الحديد

الجولة الثانية:
الاحد 2/18
السكة الحديد مع بروكسي

الجولة الثالثة:
السبت 2/24

وادي دجله والسكة الحديد

الجولة الرابعة:
الجمعة 3/1

السكة الحديد مع غزل المحلة 
الجولة الخامسة:
الاربعاء 3/6

السكة الحديد مع حرس الحدود

الجولة السادسة:
الانثين 4/15

لافيينا مع السكة الحديد 
الجولة السابعة:
الاحد 4/21
السكة الحديد مع طنطا 
الجولة الثامنة:
الانثين 4/29
القناة مع السكة الحديد 
الجولة التاسعة:
الثلاثاء 5/7
السكة الحديد مع بتروجيت

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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