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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات السكة الحديد بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين
أسفرت قرعة المرحلة الثانية من دوري المحترفين موسم 2023 / 2024 عن تحديد مباريات السكة الحديد.
وجاءت مباريات السكة الحديد حتى كالتالي:
الجولة الأولى:
الاثنين 2/12
راية مع السكة الحديد
الجولة الثانية:
الاحد 2/18
السكة الحديد مع بروكسي
الجولة الثالثة:
السبت 2/24
وادي دجله والسكة الحديد
الجولة الرابعة:
الجمعة 3/1
السكة الحديد مع غزل المحلة
الجولة الخامسة:
الاربعاء 3/6
السكة الحديد مع حرس الحدود
الجولة السادسة:
الانثين 4/15
لافيينا مع السكة الحديد
الجولة السابعة:
الاحد 4/21
السكة الحديد مع طنطا
الجولة الثامنة:
الانثين 4/29
القناة مع السكة الحديد
الجولة التاسعة:
الثلاثاء 5/7
السكة الحديد مع بتروجيت