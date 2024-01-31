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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن مجاني.. بث مباشر سوريا وإيران في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية

مواجه اسيوية بين سوريا وإيران iran vs syria..شاهد الآن مجاني.. بث مباشر سوريا وإيران في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية..يستعد منتخب سوريا لمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إيران في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024.

شاهد الآن مجاني.. بث مباشر سوريا وإيران في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية

مباراة سوريا وإيران في كأس أسيا

يبحث منتخب سوريا، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني، عن وضع حد لنحو 50 عامًا لم يحقق فيها الفوز على إيران.

ويحتاج نسور قاسيون لفك العقدة إلى جهود مضاعفة نظرا لقوة المنتخب الإيراني، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وينتظر أن يعتمد مدرب سوريا هيكتور كوبر على أسلوبه الدفاعي المفضل، مع محاولة إيجاد بعض الحلول الهجومية في المباراة.

من المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

موعد مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023

تُقام مباراة سوريا وإيران في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت سوريا وقطر، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

شاهد الآن مجاني.. بث مباشر سوريا وإيران في كأس أسيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية



قنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024

ستقام مباراة سوريا وإيران في ثمن نهائي كأس آسيا 2024 يوم الخميس، 2 فبراير 2024، على استاد جاسم بن حمد، الدوحة، قطر.

وسيتم بث المباراة على القنوات التالية:

في قطر: beIN ASIAN CUP

beIN ASIAN CUP في السعودية: SSC1 HD

SSC1 HD في الإمارات: Abu Dhabi Sports Asia 1

ترددات القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

القناة التردد beIN ASIAN CUP 11054 H 27500 SSC1 HD 12345 H 27500 Abu Dhabi Sports Asia 1 12476 H 27500

تاريخ مواجهات سوريا وإيران

التقى المنتخبان السوري والإيراني 29 مرة، كانت الغلبة فيها للمنتخب الإيراني بشكل واضح.

فاز منتخب إيران في 18 مباراة، بينما فاز منتخب سوريا في مباراة واحدة فقط، وكانت في عام 1973 بنتيجة 1-0 في تصفيات مونديال 1974.

وتعادل المنتخبان في 10 مباريات، وكان أكبر فوز لإيران على سوريا بنتيجة 7-1 في بطولة غرب آسيا 2002.

وتعد مباراة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024، هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في البطولة القارية، حيث التقيا من قبل في النسخة الرابعة من البطولة عام 1980، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المباراة فرصة تاريخية لمنتخب سوريا لكسر عقدته ضد إيران، والوصول إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا.

التشكيل المتوقع لسوريا ضد إيران في كأس آسيا 2024

يتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب سوريا هيكتور كوبر على التشكيل التالي في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024 أمام منتخب إيران:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزاكيل العم - جليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: عمر خربين - إبراهيم حصار



التشكيل المتوقع لإيران ضد سوريا في كأس آسيا 2024

يتوقع أن يعتمد المدرب أمير غالينوي على التشكيل التالي في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2024 أمام منتخب سوريا:



حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: إحسان حاج صافي - شجاعي خليل زاده - حسين كانانيزاديغان - صديق محرمي

خط الوسط: سامان قدوس - سعيد عزة الله

وأمامهما: مهدي قائدي - مهدي طارمي - علي رضا جاهان بخش